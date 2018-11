POL-RBK: Overath - Wendemanöver endet mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Overath (ots) - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden waren die Bilanz nach einem missglückten Wendemanöver in Vilkerath.

Eine 49-jährige Overatherin war am Sonntag (11.11.) um 14.15 auf der Kölner Straße in Richtung Engelskirchen unterwegs. Im Bereich der Einmündung Steinhauser Auel entschloss sie sich, auf der Straße zu wenden. Nach eigenen Angaben scherte sie zunächst in einem weiten Bogen nach rechts aus, um anschließend in Richtung Overath zurückzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford, mit dem ein 65-jähriger Reichshofer ebenfalls in Richtung Engelskirchen fuhr.

Bei dem Unfall erlitten die 49-Jährige und die Beifahrerin in dem Ford leichte Verletzungen. Beide Frauen wollten selbstständig zum Arzt gehen. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. (rb)

