POL-RBK: Bergisch Gladbach - Spielhallen-Räuber festgenommen

Bergisch Gladbach (ots) - Am späten Sonntagabend (09.09.) ist eine Spielhalle in Heidkamp überfallen worden. Der Tatverdächtige konnte bereits am frühen Morgen durch ein SEK festgenommen werden.

Der mit einer Pistole bewaffnete Mann betrat um 23.40 Uhr die Spielhalle in Heidkamp und bedrohte die Spielhallenaufsicht. Der Täter erbeutete lediglich eine geringe Menge Bargeld und flüchtete mit einem Kölner VW.

Noch in der Nacht konnte ein 40-jähriger Bergisch Gladbacher als Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen 04.00 Uhr drang ein Spezialeinsatzkommando in seine Wohnung ein und nahm den Mann fest. Neben anderen Beweismitteln konnte eine Spielzeugpistole sichergestellt werden, die nach ersten Erkenntnissen bei der Tat benutzt wurde.

Der 40-Jährige, der bisher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell