POL-RBK: Kürten - Bäckerei aufgebrochen und Wechselgeld gestohlen

Kürten (ots) - Einbrecher haben in der letzten Nacht (10.09.2018) gegen 01.00 Uhr sämtliche Räume einer Bäckerei in der Straße Marktfeld durchwühlt. Anschließend sind sie mit dem Wechselgeld geflüchtet. Zeugen haben die Polizei informiert.

Von lauten Geräuschen wach geworden, schaute ein Zeuge in der letzten Nacht aus einem Fenster seiner Wohnung. Er konnte drei Personen erkennen, die sich vor und in der Bäckerei aufhielten. Daraufhin verständigte er die Polizei. Kurz darauf flüchteten alle Unbekannten in Richtung Junkermühle.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Nach ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Täter eine Tür aufgehebelt hatten und sämtliche Räume durchwühlten. Mit dem Wechselgeld verließen sie anschließend den Tatort.

Zeugen konnten erkennen, dass die dunkel gekleideten Täter Kappen und Kapuzenpullis trugen. Die Kapuzen hatten sie über die Kappen gezogen. Einer der Täter hatte einen Rucksack bei sich. Die Person war etwa 190 cm groß.

Zeugen, die die Täter auf der Flucht oder in Tatortnähe gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

