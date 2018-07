POL-RBK: Burscheid - Randalierer zerschlug Geschirr

Burscheid (ots) - In Hilgen hatte am Sonntagabend ein Restaurantbesitzer die Polizei gerufen, weil ein 50-Jähriger zuvor in seinem Lokal randaliert hatte.

Gegen 19.00 Uhr betrat gestern (08.07.) ein Burscheider ein Restaurant an der Kölner Straße und zerschlug Geschirr. Anschließend verließ er das Lokal. Eine Polizeistreife konnte den 50-Jährigen in der Nähe stellen. Während der Kontrolle versuchte der unkooperative Störenfried mehrmals nach einer Polizeibeamtin zu schlagen, welches ihm misslang. Auch während der Fahrt zur Polizeiwache versuchte er die Beamtin zu schlagen. Eine Ärztin wies den Burscheider zu weiteren Behandlungen in ein Krankenhaus ein.

Die Beamtin blieb unverletzt und konnte ihren Dienst fortsetzen. Es folgten Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung und Sachbeschädigung. (shb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell