POL-RBK: Bergisch Gladbach - Randalierer leistete Widerstand

Bergisch Gladbach (ots) - Am Donnerstagmittag (05.07.) hat ein 24-jähriger Randalierer einen Polizeieinsatz in Schildgen ausgelöst.

Laut Zeugenaussagen hatte gegen 13.00 Uhr ein Bergisch Gladbacher ein Café an der Nittumer Straße betreten und Gäste angepöbelt. Nachdem ein Mitarbeiter ihn des Bistros verwiesen hatte, zerschlug der Gladbacher einen Glasaschenbecher. Die Polizisten trafen den aggressiven Mann wenig später am Zehntweg an, wo er bereits eine Werbetafel beschädigt hatte. Nachdem er einem Platzverweis nicht nachkam und sich nicht weiter beruhigen ließ, wurde er zu Verhinderung von weiteren Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Während der Fahrt zur Wache versuchte der 24-Jährige mehrmals die Beamten anzugreifen. Verletzt wurde niemand.

Strafanzeigen unter anderem wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden erstattet. (shb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell