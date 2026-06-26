Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: "110 Stimmen für unsere Zukunft" +++ Hunderte Schüler nehmen am Demokratie-Projekt der PD Oldenburg teil +++

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Oldenburg (ots)

"Mehr Demokratie wagen": Frei nach dem Motto des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt haben in den vergangenen zwei Wochen mehr als 600 Oldenburger Schülerinnen und Schüler auf Einladung der Polizeidirektion Oldenburg an dem demokratiestärkenden Projekt "110 Stimmen für unsere Zukunft" im Alten Landtag teilgenommen. Vom 16. bis 25. Juni 2026 setzten sich die Jugendlichen im Alter von überwiegend 15 bis 17 Jahren im historischen Ambiente des Alten Landtags in mehreren interaktiven Workshops praxisnah mit Fragen der Mitbestimmung, Verantwortung und gesellschaftlichen Teilhabe auseinander.

Die Polizeidirektion Oldenburg hatte das 110-jährige Bestehen des Alten Landtags zum Anlass genommen, erstmalig ein Bildungsformat anzubieten, in welchem die Schülerinnen und Schüler die Demokratie nicht als Theorie, sondern als konkrete Handlungserfahrung erleben können. Insgesamt nahmen sieben Oldenburger Schulen mit täglich jeweils bis zu 110 Jugendlichen an dem Projekt teil (namentliche Auflistung der Schulen am Ende dieser Pressemitteilung).

Der Veranstaltungsort im Dobbenviertel war dabei nicht zufällig gewählt, sondern bildete den thematisch passenden Rahmen: So steht der Alte Landtag zum einen für einen demokratischen Aufbruch im Oldenburger Land im Übergang der Monarchie hin zur Weimarer Republik, symbolisiert aber auch den Zerfall der Demokratie mit der Auflösung des Parlaments und der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten.

Die Schülerinnen und Schüler einer Schule verbrachten jeweils einen gesamten Vormittag im Alten Landtag und befassten sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema Demokratie. Warum ist die Demokratie so wertvoll und schützenswert? Was kann eine Demokratie bedrohen? Und was kann jeder Einzelne persönlich für die Stärkung der Demokratie tun? Zu diesen und vielen weiteren Fragen wurden an insgesamt sechs Workshopstationen Aspekte wie das Grundgesetz, Soziale Medien, Konsensfindung oder der Umgang mit Fake News behandelt wobei stets die aktive Beteiligung der Jugendlichen im Mittelpunkt stand.

Ein besonderes Erlebnis bot das Workshopformat "Demokratie zum Anfassen", in welchem verschiedene Personen des öffentlichen Lebens auf Augenhöre mit den Schülerinnen und Schülern traten und bereitwillig die zahlreichen Fragen beantworteten. Bei der Auswahl der Teilnehmenden wurde Wert daraufgelegt, dass alle Organe der im Grundgesetz verankerten Gewaltenteilung (Judikative, Exekutive, Legislative) vertreten waren: So beteiligten sich neben der Polizei unter anderem auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg, das Amtsgericht Oldenburg sowie Politikerinnen und Politiker an diesem "Dialog auf Augenhöhe" (vollständige namentliche Auflistung am Ende dieser Pressemitteilung).

Betreut wurden die einzelnen Stationen unter anderem von so genannten Demokratiepaten/-patinnen der Polizeidirektion Oldenburg, das sind in internen Fortbildungen speziell ausgebildete Polizeibeamtinnen und beamte. Der Präventionsrat der Stadt Oldenburg bereicherte die Veranstaltung mit einer eigenen Workshop-Station zur Jugendbeteiligung in Oldenburg, außerdem war die Polizeiakademie Niedersachsen vertreten. Unterstützt wurde das Projekt auch von Hanna Naber, Präsidentin des Niedersächsischen Landtags, die eine Begrüßungsrede an die Schülerinnen und Schüler hielt.

Zum Abschluss eines jeden Veranstaltungstages wurden die Stimmen und Perspektiven der Jugendlichen zur Frage "Was bedeutet Demokratie für mich?" gesammelt. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer Abschlussveranstaltung im Alten Landtag sowie begleitend in den sozialen Medien öffentlich sichtbar gemacht.

"Mich hat es begeistert, wie interessiert die Schülerinnen und Schüler an dem Thema Demokratie waren und ihre Ideen und Vorstellungen vom Zusammenleben in einer freien Gesellschaft zum Ausdruck gebracht haben", sagte Polizeipräsident Andreas Sagehorn. "In Zeiten einer gesellschaftlich immer stärker werdenden Polarisierung kommt es umso mehr darauf an, dass sich die junge Generation für eine starke und lebendige Demokratie einsetzt - hierzu wollten wir mit diesem Projekt einen Impuls setzen. Mein besonderer Dank gilt allen Personen und Institutionen außerhalb der Polizei, die uns hierbei unterstützt haben. So konnten die Jugendlichen erleben, dass Demokratie alles andere als trockene Theorie ist - sondern vielfältig, spannend und schützenswert!"

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell