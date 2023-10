POL-OLD: +++ Neuer Leiter beim Polizeikommissariat Vechta +++ Polizeipräsident Johann Kühme überträgt die Amtsgeschäfte an Polizeioberrat Lars Zengler +++

Polizeidirektion Oldenburg

Neuer Leiter beim Polizeikommissariat Vechta +++ Polizeipräsident Johann Kühme überträgt die Amtsgeschäfte an Polizeioberrat Lars Zengler

Oldenburg/Vechta

Polizeioberrat Lars Zengler übernimmt die Leitung des Polizeikommissariats Vechta:

Am heutigen Freitag, 06. Oktober, wurde der 36-jährige Polizeioberrat vom Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, in sein neues Amt als Dienststellenleiter eingeführt und im Rahmen eines offiziellen Empfangs vorgestellt.

Lars Zengler wechselt mit seiner neuen Aufgabe von der Polizeidirektion Osnabrück, wo er seine bisherige berufliche Laufbahn verbracht hat, in die Polizeidirektion Oldenburg. Zuletzt war Lars Zengler Dienststellenleiter des Polizeikommissariats in Papenburg. In Vechta tritt er nun die Nachfolge von Polizeioberrat Jens Werner an, welcher bereits im Juli 2022 zunächst ins niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport gewechselt war und seit April 2023 an der Polizeiakademie Niedersachsen als Dozent Rechtswissenschaften unterrichtet. Die Dienststelle in Vechta wurde währenddessen kommissarisch vom Leiter des dortigen Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Erster Kriminalhauptkommissar Günter Stukenborg, geführt.

"Für Lars Zengler wird die private nun auch die dienstliche Heimat. Er ist in Garrel aufgewachsen und somit mit Land und Leuten vertraut. Er verfügt als erfahrener Dienststellenleiter über das Fachwissen und mit seiner offenen, freundlichen und empathischen Art wird die Leitung des Polizeikommissariats in gute Hände übergeben. Menschen und Teamarbeit liegen ihm in besonderer Weise am Herzen. Mit Günter Stukenborg als Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes und Michael Bavendiek als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes stehen Lars Zengler gut eingespielte Teamkollegen zur Seite, mit denen zukünftige Einsatzlagen auch weiter-hin qualifiziert begegnet werden kann," sagte Polizeipräsident Johann Kühme.

Im Beisein von Jörn Kreikebaum, Leiter der Inspektion Cloppenburg/Vechta, bedankte sich Johann Kühme bei Jens Werner, der die Dienststelle in Vechta seit Dezember 2018 geleitet hatte. "Jens Werner ist es in der vom Coronavirus geprägten Zeit gelungen, mit dem nötigen Ab-stand im ständigen Austausch mit dem Landkreis zusammenzurücken, Maßnahmen zu entwickeln und diese umzusetzen", so Polizeipräsident Johann Kühme. Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: "Nicht zuletzt mit der Einfriedung des Grundstückes hat Jens Werner die Polizei Vechta buchstäblich sicherer gemacht. Ich bedanke mich ausdrücklich für sein Engagement und die Zusammenarbeit. Für seine Zukunft im Bereich der Rechtswissenschaften an der Polizeiakademie wünsche ich ihm weiterhin alles Gute."

Gleichzeitig dankte Johann Kühme auch Günter Stukenborg für dessen Funktion als Vertreter. "Günter Stukenborg ist bereits seit vielen Jahren eine unverzichtbare Stütze des Polizeikommissariats Vechta und hat sich in den vergangenen 15 Monaten als stellvertretender Dienststellenleiter um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, aber auch um die Belange der Kolleginnen und Kollegen gekümmert," unterstrich der Polizeipräsident in seiner Rede.

"Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit beim Polizeikommissariat Vechta. Bereits jetzt habe ich hier ein wirklich hochengagiertes Team kennengelernt, das für alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Vechta ansprechbar ist. Ich persönlich stehe für eine bürgernahe Polizei und freue mich auf einen offenen Austausch mit allen Akteuren im Landkreis Vechta," betonte der Polizeioberrat Lars Zengler, der mit der Leitung des Polizeikommissariats Vechta die Verantwortung für rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernimmt, mit denen er von nun an gemeinsam für die Sicherheit von rund 140.000 Menschen zuständig ist.

Lars Zengler ist in Garrel aufgewachsen und trat im Jahr 2007 in den Dienst der niedersächsischen Polizei ein. Nach dem Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst sammelte er in der Polizeiinspektion Leer/Emden erste Erfahrungen im Einsatz- und Streifendienst. Nach unterschiedlichen Verwendungen qualifizierte er sich für die Laufbahn des höheren Dienstes und übernahm - nach Abschluss des Masterstudiums an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster - 2019 die Funktion als Leiter des Polizeikommissariats Wittmund und nach zwei Jahren die Leitung des Polizeikommissariats Papenburg.

