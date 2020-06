PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zeugenaufruf: BMW-Raser auf der Autobahn 3 bei Limburg

Wiesbaden (ots)

(SMa)Am Dienstag, 16. Juni 2020 um 18:44 Uhr raste ein 1er BMW Cabrio, besetzt mit einem 40-jährigen Deutschen, zwischen Limburg und Wiesbaden über die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. An dem BMW waren Kennzeichen mit roter Schrift angebracht. Der 40-Jährige fuhr zickzack zwischen den Fahrstreifen und anderen Fahrzeugen. Zeitweise nutzte er auch den Seitenstreifen, um über diesen andere Fahrzeuge rechts zu überholen.

Bei einem Fahrmanöver fuhr der 40-Jährige vom rechten Fahrstreifen aus nach links über die gesamte Fahrbahnbreite und setzte sich auf dem linken Fahrstreifen vor einen weißen VW Tiguan, den er dann ausbremste.

Nach Angaben bereits bekannter Zeugen wiederholte der 40-Jährige dieses Fahrmanöver mehrmals bei weiteren Fahrzeugen, so dass diese ebenfalls Opfer seines Fahrstils geworden sind.

Der 40-Jährige Raser wurde schließlich auf dem Parkplatz Johannispfad von der Autobahnpolizei gestoppt und sein Führerschein wurde eingezogen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die sich am Dienstag, 16. Juni 2020, von 18:44 Uhr bis 18:55 Uhr auf dem Teilstück der A 3 zwischen Limburg und Wiesbaden befunden haben und die Fahrweise des BMW beobachten konnten oder selbst von seiner Fahrweise betroffen waren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Wildsachsener Straße 1

65207 Wiesbaden-Medenbach

Kommissar vom Dienst



Telefon: 0611 / 345-4140

Fax: 0611 / 345-4109

E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell