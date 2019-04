PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Leerer Tanklaster fährt in Steigung auf einen vorausfahrenden Autotransporter auf

Wiesbaden (ots)

Der 64 jährige Fahrer eines Tanklasters befuhr die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, etwa einen Kilometer vor der AS Limburg Nord. In diesem Bereich befindet sich eine Steigung, in welcher Sattelzüge erfahrungsgemäß rapide an Geschwindigkeit verlieren. Der 64 jährige Fahrer des Tanklasters bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende Autotransporter langsamer wurde und fuhr diesem auf. Der Fahrer des Tanklasters musste aus seinem stark deformierten Führerhaus durch die Feuerwehr befreit werden und wurde später zur Beobachtung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Während des Einsatzes von Feuerwehr und Rettungskräften musste die Fahrbahn für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Anschließend konnten der linke und mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis 18 Uhr an. Der Stau erstreckte sich zeitweise auf insgesamt 18 Kilometer. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 300.000,- EUR.

