Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (07.06. bis 13.06.2024) sind insgesamt vier Wohnungseinbrüche in Oberhausen bei der Polizei angezeigt worden. Zwei Einbrüche scheiterten aufgrund der Sicherheitstechnik und/oder aufmerksamer Nachbarn.

Im Tatzeitraum (13.06., 10:15 Uhr bis 14:00 Uhr) gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln der verschlossenen Wohnungseingangstüre in die Wohnung des Geschädigten auf der Mellinghofer Straße. Hier wurde offensiv in allen Räumen nach Diebesgut gesucht. Täterhinweise liegen der Polizei Oberhausen nicht vor.

Daher auch am Tag: Sichern Sie Ihre Türen und Fenster. Halten Sie bitte Augen und Ohren in der Nachbarschaft offen, informieren Sie im Zweifelsfall sofort die Polizei via 110.

