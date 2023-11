Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Personenfahndung nach Diebstahl

Oberhausen (ots)

Am Mittwoch (22.11.) meldete ein Mann einen Diebstahl an der Falkensteinstraße in Höhe der Hausnummer 234. Hier war er gegen 11:30 in seinem Elektrokrankenfahrstuhl unterwegs als plötzlich zwei männliche Personen von hinten kommend, seine Stoffbeutel aus dem Korb entrissen. Anschließend flüchteten die Täter in den Pothmannsweg.

Die beiden Tatverdächtigen beschreibt der Mann wie folgt:

- Männlich - Ca. 18-25 Jahre alt - Ca. 170-175 cm groß - Schwarze Jacken mit Kapuze - Dunkle Jeans - Ein Tatverdächtiger trug bunte Sneaker.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des KK12 bitten Zeugen, sich mit Hinweisen auf die Tat und die Tatverdächtigen unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell