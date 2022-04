Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Sterkrader Spiel- und Sportwochenende

Oberhausen (ots)

Gut besucht wurde am Wochenende die Sterkrader Innenstadt. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte in diesem Jahr das 39. Spiel- und Sportwochenende stattfinden. Die Großveranstaltung lockte in Verbindung mit dem Wochenmarkt am Samstag und dem verkaufsoffenen Sonntag tausende Besucher an. Aus polizeilicher Sicht verliefen die Veranstaltungen friedlich und störungsfrei. (Ste)

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell