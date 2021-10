Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Roller und Laufräder an Kita übergeben

Oberhausen (ots)

Es ist ein wichtiges Zeichen! Die Verkehrswacht übergab am 28.10.2021 vier Roller und vier Laufräder an die Lebenshilfe-Kita in Oberhausen. Denn früh übt sich, was später ein guter Straßenverkehrsteilnehmer werden will. Das bestätigt auch Willi Taubner von der Oberhausener Verkehrswacht: "Schon kleine Kinder können auf Laufrädern auf sichere und einfache Art das Balancieren auf einem Zweirad üben", erklärt er. Um das zu unterstützen spendet die Verkehrswacht deshalb regelmäßig Lauf- und Fahrräder an verschiedene Kindertagesstätten in Oberhausen. Seit 2015 immerhin schon in fast 80 Oberhausener Einrichtungen. "Kinder brauchen Zeit und viel Übung um den weiteren Entwicklungsschritt auf dem Fahrrad zu meistern. Sie lernen gleichzeitig zu treten und zu lenken und schließlich auch auf das Umfeld und den Straßenverkehr zu achten", ergänzt der Verkehrssicherheitsberater der Polizei Oberhausen Dirk Marten. "Das ist deshalb so wichtig, weil Kinder zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern gehören. Sie müssen für ihre Teilnahme am Straßenverkehr fit gemacht werden." Die Polizistinnen und Polizisten üben das mit den Kindern schon ab der ersten Klasse. Ob mit dem Fußgängerführerschein, der Fahrradprüfung oder den Schulwegsicherungen - sie begleiten die Kinder bei dieser Entwicklung. Dennoch darf hierbei eines nicht vergessen werden: "Das wichtigste Vorbild für die Kinder sind ihre Eltern", sagt der Polizist. "Sie beobachten ganz genau das Verhalten der Großen und ahmen das nach. Deshalb sollten auch die Eltern im Straßenverkehr mit gutem Beispiel vorangehen."

