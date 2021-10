Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einladung zum Sicherheitstag in der Anlaufstelle Marktstraße

Oberhausen (ots)

Wie kann ich meine Fenster und Türen zusätzlich sichern?

Geht das auch in einer Mietwohnung und welche staatlichen Förderungen gibt es?

All das und noch viel mehr erfahren Sie am Samstag, den 30. Oktober 2021, in der neuen Anlaufstelle an der Marktstraße.

In der Zeit vom 10 - 16 Uhr können Interessierte vorbeikommen und sich zu dem Thema informieren. Neben unseren Polizei-Experten werden auch weitere Aussteller und Fachleute ihr Wissen zur Sicherung von Fenstern und Türen zur Verfügung stellen und Fragen beantworten.

Die Besucherinnen und Besucher können ganz einfach und selbstverständlich kostenfrei von dem Know-how der Experten profitieren.

Eine Vorabanmeldung ist nicht notwendig - es gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung.

