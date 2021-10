Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kokain am Steuer

Oberhausen (ots)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung, am 24.10.2021, gegen 12:30 Uhr, an der Landwehr in Oberhausen Styrum, ist ein Autofahrer (40) mit 47 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen worden. Bei der Kontrolle ist er zudem positiv auf Kokain getestet worden und konnte keinen Führerschein nachweisen.

Der Mann war bei der Kontrolle sehr nervös, hatte keine Ausweispapiere und keinen Führerschein dabei. Eine Personalien Überprüfung ergab, der Mann war bereits in Zusammenhang mit der Begehung von Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Auf Nachfrage gab er an, er hätte keine Drogen konsumiert. Tests vor Ort verliefen allerdings positiv auf Kokain und THC. Die Überprüfung des deutschen Führerscheins ergab, dass ihm dieser bereits entzogen worden war. Eine gültige Fahrerlaubnis, die er angeblich im Ausland gemacht hatte, konnte er ebenfalls nicht nachweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und Anzeigen erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell