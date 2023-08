Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1003) Tödlicher Verkehrsunfall bei Geslau

Geslau (ots)

Am Mittwochmittag (30.08.2023) ereignete sich zwischen Colmberg und Geslau (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Krankentransportwagen und einem Pkw. Zwei Verkehrsteilnehmer erlitten schwere Verletzungen, drei Personen verstarben noch am Nachmittag.

Gegen 13:20 Uhr war die Besatzung eines Krankentransportwagens mit einer 89-jährigen Patientin auf der Staatsstraße 2250 in Richtung Colmberg unterwegs. Kurz nach der Kreuzung nach Binzwangen geriet der Krankenwagen aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW T-Roc.

Mehrere vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer verständigten den Polizeinotruf, leisteten Erste-Hilfe und leiteten erste Reanimationsmaßnahmen ein.

Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich die beiden Sanitäter des Krankenwagens schwere Verletzungen zu. Der 22-jährige Fahrer sowie die 19-jährige Beifahrerin wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die 89-jährige Patientin sowie die beiden Fahrzeuginsassen des VW (69 und 79) kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch am Nachmittag an den Folgen des Unfalls.

Beamte der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber nehmen zur Stunde (16:00 Uhr) den Unfall vor Ort auf. Hierbei werden die Polizisten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach von einem Unfallsachverständigen unterstützt. Die Straßenmeisterei sperrt unterdessen die Staatsstraße 2250 und leitet den Verkehr um.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell