POL-MFR: (975) Motorroller nach Diebstahl wieder aufgefunden

Fürth (ots) - Drei bislang Unbekannte haben am Dienstag (22.08.2023) in den frühen Morgenstunden im Fürther Ortsteil Unterfürberg einen Motorroller gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei. Vom Fenster seiner Wohnung in der Kolberger Straße aus konnte der Besitzer gegen 03:30 Uhr drei junge Männer beobachten, die sich an seinem silbernen Motorroller der Marke Piaggio zu schaffen machten und ihn in Richtung Kanal ...

