POL-MFR: (865) Fahrer eines Motorrollers bei Wendemanöver verletzt und geflüchtet - Polizei sucht weißen Audi A7 Sportback

Stein (ots) - Von Freitag auf Samstag (21./22.07.2023) brach ein unbekannter Täter in einen Getränkemarkt in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Der Unbekannte verschaffte sich im Zeitraum von 18:00 Uhr (Fr) bis 10:00 Uhr (Sa) über mehrere Türen gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Getränkemarktes in der Rothenburger ...

