POL-MFR: (422) Sexueller Übergriff durch Masseur - Festnahme

Eckental (ots) - Eine Passantin fand am Dienstagnachmittag (04.04.2023) in Eckental (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) zwei Taschen, in denen sich unter anderem Schusswaffen befanden. Die Polizei nahm noch am selben Tag einen Tatverdächtigen fest. Gegen 15:00 Uhr teilte eine Frau über den Polizeinotruf mit, dass sie in der Eckentaler Straße zwei Taschen mit verdächtigen ...

