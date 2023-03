POL-MFR: (287) Zwei Versammlungen am Freitag - Verkehrslagemeldung

Fürth (ots) - Wie am 24.01.2023 mit Meldung 112 berichtet, wurden in Zirndorf und Oberasbach mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und Gegenstände entwendet. Zwischenzeitlich konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Durch umfangreiche Ermittlungen der beteiligten Dienststellen gelang es einen dringend Tatverdächtigen zu identifizieren, welcher im Verdacht steht in ...

mehr