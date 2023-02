POL-MFR: (212) Einladung - Herrmann stellt Verkehrsunfallstatistik 2022 vor (15.02.2023 PM 46/2023)

Nürnberg (ots) - Am Montagnachmittag (13.02.2023) entwendete ein 30-jähriger Mann in einem Bekleidungsgeschäft in der Nürnberger Innenstadt verschiedene Kleidungsstücke. Als er darauf angesprochen wurde, versuchte er, zu flüchten und verletzte dabei zwei Mitarbeiter. Der 30-Jährige betrat gegen 16:00 Uhr das Geschäft am Ludwigsplatz, suchte sich mehrere Artikel ...

mehr