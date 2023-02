POL-MFR: (171) Plakate ausgetauscht - Zeugenaufruf

Ansbach (ots) - Am Samstagnachmittag (04.02.2023) beraubten Unbekannte zwei Jugendliche im Ansbacher Stadtgebiet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Zwei 14-Jährige waren gegen 16:00 Uhr in Begleitung von zwei Freunden zu Fuß in der Pfarrgasse unterwegs. Dort sprachen vier Unbekannte, welche aus einer Seitengasse kamen, die Gruppe an und forderte die Jugendlichen auf stehen zu bleiben. Unter Drohung von ...

