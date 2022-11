POL-MFR: (1433) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagmittag (24.11.2022) trat ein Exhibitionist in einer U-Bahn im Nürnberger Westen in Erscheinung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 12:00 Uhr stieg ein bislang unbekannter Mann an der Haltestelle Großreuth in die U 3 in Richtung Nordwestring und setzte sich dort neben eine Frau. Kurz darauf entblößte er in der fahrenden U-Bahn sein Geschlechtsteil und ...

