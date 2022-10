POL-MFR: (1244) Müll in Brand gesetzt

Fürstenfeldbruck/Nürnberg (ots) - Die am 29.09.2022 veröffentliche Vermisstenfahndung (PM 1211) der 17-jährigen Jessica K. wird widerrufen. Das Mädchen wurde am 05.10.2022 von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Nürnberg aufgegriffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten gleichzeitig, die in ...

