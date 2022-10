POL-MFR: (1241) Kind gerät bei Verkehrsunfall unter Lkw

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (05.10.2022) hantierte ein offenbar verwirrter Mann mit einem Messer in einer U-Bahn im Nürnberger Süden. Der 24-Jährige wurde in die Obhut einer Fachklinik übergeben. Gegen 22:30 Uhr bestieg ein 24-jähriger Mann einen Waggon der U-Bahn-Linie 1 an der Haltestelle Langwasser-Nord. Hierbei führte der Mann ein Küchenmesser mit sich und führte in der U-Bahn eine Vielzahl von ...

