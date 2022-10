POL-MFR: (1238) Schaufensterscheibe eingeschlagen und Schmuck gestohlen

Nürnberg (ots) - Am Mittwochmittag (05.10.2022) entwendeten Unbekannte mehrere Schmuckstücke aus einem Juwelier in der Nürnberger Innenstadt. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 12:45 Uhr betraten drei unbekannte Männer den Verkaufsraum eines Juweliers in der Karolinenstraße. Die Unbekannten entwendeten aus einem Schaufenster mehrere Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro und ...

