POL-MFR: (808) Brand auf Spielplatz in Erlangen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am gestrigen Abend (29.06.2022) hörten mehrere Anwohner in der Nordstadt Schüsse in der Nachbarschaft und verständigten die Polizei. Gegen 20:30 Uhr wurden mehrere Streifen zu dem vermutlichen Tatortbereich beordert und konnten mithilfe von Zeugen ein Wohnhaus am Nordring ausmachen. Dort stellten sie dann auf einem Balkon einen Mann fest, der sich ...

mehr