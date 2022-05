POL-MFR: (594) Verkehrshinweise zu drei Versammlungen

Altdorf (ots) - Am Mittwochmittag (11.05.2022) brachen Unbekannte in Burgthann (Lkr. Nürnberger Land) in ein Haus ein. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr gelangten die Einbrecher gewaltsam in das freistehende Einfamilienhaus in der Vogelherdstraße. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räume und entwendeten einen Tresor mit Bargeld und mehreren ...

