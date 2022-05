POL-MFR: (561) Einbruch in Arztpraxis - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - Gestern Nachmittag (04.05.2022) ereignete sich ein Unfall in der Schleuse Erlangen am Main-Donau-Kanal, bei dem ein 37-Jähriger ins Wasser stürzte und nach seiner Einlieferung im Krankenhaus verstarb. Gegen 14:00 Uhr legte ein Motorschiff an der Schleuse Erlangen an und ein Besatzungsmitglied sollte aussteigen und in der Stadt Einkäufe tätigen. Der Kapitän wollte den Mann an der nächsten Schleuse ...

