POL-MFR: (560) Unfall im Schiffsbetrieb

Gestern Nachmittag (04.05.2022) ereignete sich ein Unfall in der Schleuse Erlangen am Main-Donau-Kanal, bei dem ein 37-Jähriger ins Wasser stürzte und nach seiner Einlieferung im Krankenhaus verstarb. Gegen 14:00 Uhr legte ein Motorschiff an der Schleuse Erlangen an und ein Besatzungsmitglied sollte aussteigen und in der Stadt Einkäufe tätigen. Der Kapitän wollte den Mann an der nächsten Schleuse wieder aufnehmen.

Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der 37-Jährige und fiel ins Wasser. Dort entdeckten Zeugen den Mann und bargen ihn aus dem Kanal. Da er nicht ansprechbar war, begannen die Retter sofort mit Reanimationsmaßnahmen.

Der Schiffsführer, der bereits wieder abgelegt hatte, bemerkte dann, dass etwas passiert sein musste und begann das Schiff wieder an der Kaimauer anzulegen. Da jedoch die Beine des Bewusstlosen noch über die Kaimauer hingen, wurde durch das Anlegen des Schiffes unglücklicherweise ein Bein des 37-Jährigen an der Mauer eingequetscht. Der Verletzte wurde dann unter weiterer Reanimation ins Krankenhaus eingeliefert, wo er kurze Zeit später verstarb.

Zur Klärung der Todesursache wurde von der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet, die wohl im Laufe des heutigen Tages stattfinden wird.

