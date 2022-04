Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (442) Einbruch in Ärztehaus - Zeugenaufruf

Neustadt an der Aisch (ots)

In der Nacht von Freitag (01.04.2022) auf Samstag (02.04.2022) brachen Unbekannte in zwei Arztpraxen in Burghaslach (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Im Zeitraum von 20:30 Uhr (Freitag) bis 06:00 Uhr (Samstag) verschafften sich Unbekannte über mehrere Türen gewaltsam Zutritt zu zwei Arztpraxen in einem Anwesen am Kirchplatz in Burghaslach. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.

Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher mehrere Hundert Euro Bargeld. Die exakte Höhe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell