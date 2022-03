POL-MFR: (340) Unbekannter griff Frau in Erlangen an - Veröffentlichung eines Phantombildes und erneuter Zeugenaufruf

Weißenburg i. Bay. (ots) - Am Donnerstagnachmittag (10.03.2022) brach aus noch nicht geklärter Ursache in einer Gärtnerei in Ellingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein Brand aus. Aufgrund starker Rauchentwicklung wurden Bewohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 15:15 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Brand in einer Gärtnere am Windhof ...

