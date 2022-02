Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (274) Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Fürth (ots)

Am späten Freitagabend (25.02.2022) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Fürth einen 20-jährigen Mann bei einem Einbruch in ein Sanitärgeschäft im Fürther Stadtteil Oberfürberg auf frischer Tat fest. Zuvor hatte er versucht, in eine nahegelegene Spielothek einzubrechen.

Ein Zeuge beobachtete kurz vor Mitternacht einen Mann, der die Scheiben eines Geschäfts in der Voltastraße einschlug und darin verschwand.

Polizeikräfte umstellten daraufhin das Gebäude und durchsuchten die Innenräume gemeinsam mit einem Diensthundeführer. In einem Lagerraum trafen die Beamten auf den Beschuldigten und nahmen diesen widerstandslos fest.

Der Kriminaldauerdienst führte eine Spurensicherung vor Ort durch. Hierbei stellten die Beamten zudem fest, dass auch an der Tür zu der angrenzenden Spielothek Einbruchspuren vorhanden waren.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell