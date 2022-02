Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (261) Diebstahl eines Pkw - Zeugen gesucht

Schnelldorf (ots)

Am Mittwochvormittag (23.02.2022) entwendete ein unbekannter Täter einen Pkw aus der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in Schnelldorf (Lkrs. Ansbach). Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Geschädigte parkte ihren Pkw im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 10:45 Uhr in ihrer Hofeinfahrt in der Kohlplatte (Gemeindeteil Wildenholz). In dieser Zeit entwendete der Unbekannte das Fahrzeug.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Seat Ibiza mit dem amtlichen Kennzeichen AN-UC 312 im Wert von etwa 3.000 Euro.

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Ansbach führt die Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

