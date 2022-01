Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (81) Folgenschwere Auseinandersetzung in Discounter - 55-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Am Mittwochmittag (12.01.2022) ereignete sich wie in Meldung 54 berichtet, eine folgenschwere Auseinandersetzung in einem Fürther Discounter. Der 55-jährige Schwerverletzte verstarb nun in einem Krankenhaus.

Wie in Meldung 54 berichtet kam es in einem Verbrauchermarkt in der Gartenstraße zwischen einem 55-jährigen Mann und einem Angestellten zu einer Auseinandersetzung. Der 55-Jährige, der zunächst mit schwersten Kopfverletzungen in einer Fachklinik behandelt wurde, verstarb nun am vergangenen Wochenende an den Folgen seiner Verletzungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei führt die Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens und bittet in diesem Zusammenhang erneut um Zeugenhinweise. Personen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem Laden aufgehalten haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

