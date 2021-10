Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1487) Ein leicht Verletzter nach Wohnungsbrand

Lauf an der Pegnitz (ots)

Gestern Abend (28.10.2021) war aus noch ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus in der Nürnberger Straße ein Feuer ausgebrochen. Der Bewohner konnte mit leichten Verletzungen von der Feuerwehr geborgen werden.

Gegen 22:15 Uhr bemerkten Zeugen Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoß des Hauses und verständigten die Rettungsdienste. Feuerwehrkräfte konnten den Bewohner, der sich anfänglich weigerte, seine verrauchte Wohnung zu verlassen, schließlich über die Drehleiter bergen. Der 46-Jährige wurde mit einer leichten Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Wohnhaus entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in sechsstelliger Höhe.

Die Schwabacher Kriminalpolizei hat die Nachforschungen zur Klärung der Brandursache übernommen und ermittelt in alle Richtungen.

/ Rainer Seebauer

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell