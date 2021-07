Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1044) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Zeugenaufruf

Lichtenau (ots)

Wie mit Meldung 1039 berichtet, ereignete sich in der Nacht von Samstag (24.07.2021) auf Sonntag (25.07.2021) auf der BAB 6 auf Höhe Lichtenau ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam. Die Verkehrspolizei Ansbach sucht Zeugen des Vorfalls. Der Fahrer des Motorrads war gegen 23:40 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Lichtenau übersah er offenbar einen auf der rechten Fahrspur langsam fahrenden oder stehenden VW Mutlivan eines 36-jährigen Mannes und kollidierte nahezu ungebremst mit dem Fahrzeug. Hierbei zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der eintreffenden Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache werden von der Verkehrspolizei Ansbach mit der Unterstützung eines Gutachters geführt. Noch ist unklar, ob der blaue VW Multivan zum Unfallzeitpunkt langsam auf der rechten Fahrspur fuhr oder stand. Die Beamten suchen deshalb Zeugen, die den Unfallhergang selbst beobachtet haben oder kurz zuvor an dem mutmaßlichen Pannenfahrzeug vorbeigefahren sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Ansbach unter der Telefonnummer 0981 9094 - 430 entgegen. Marc Siegl

