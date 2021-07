Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1043) Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Dinkelsbühl (ots)

Unbekannte Täter waren am Freitagvormittag (23.07.2021) in ein freistehendes Einfamilienhaus in Seidelsdorf nordwestlich von Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum von 05:50 Uhr bis 11:50 Uhr waren der oder die unbekannten Einbrecher über ein Fenster im 1. Obergeschoß in das Haus eingedrungen. Im Innern durchwühlten die Täter die Räume und flüchteten unerkannt mit mehreren tausend Euro Bargeld als Beute. Die Ansbacher Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden. / Rainer Seebauer

