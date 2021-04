Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (550) Mehrere Kilogramm Marihuana sichergestellt

Fürth (ots)

Die Kriminalpolizei Fürth konnte am Montagabend (19.04.2021) über 13 Kilogramm Marihuana im Nürnberger Stadtteil Ludwigsfeld sicherstellen und mehrere Personen festnehmen. Der Ermittlungsrichter erließ gegen zwei Tatverdächtige Haftbefehle.

Ermittler der Kriminalpolizei Fürth gingen am Montagabend Hinweisen nach, wonach sich in einem Wohnanwesen in der Hainstraße eine größere Menge Marihuana befinden soll.

Gegen 17:30 Uhr stellten Polizeibeamte tatsächlich fest, dass sich mehrere Verdächtige an dem genannten Anwesen aufhalten. Die Beamten nahmen schließlich zwei Männer (31 und 32) sowie eine 26-jährige Frau fest und durchsuchten die Wohnräume von einem der Tatverdächtigen.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten über 13 Kilogramm Marihuana sicher.

Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt nun gegen die Tatverdächtigen wegen des Verdachts eines Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Gegen die zwei Männer erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehle.

Markus Baumann/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell