Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (361) Mutmaßlicher Rauschgifthändler nach Verkehrskontrolle ermittelt

Feucht/ Nürnberg (ots)

Am Montag (15.03.2021) führte eine Verkehrskontrolle auf der BAB 9 zu einem mutmaßlichen Rauschgifthändler in Nürnberg.

Beamte der Fahndungskontrollgruppe (FKG) der Verkehrspolizei Feucht unterzogen am Montag gegen 01:15 Uhr einen Pkw-Fahrer und seinen Beifahrer am Parkplatz Wolfshöhe der BAB 9 einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Fahnder fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin brachte die Durchsuchung des Pkw kleinere Mengen an Rauschgift hervor. Bei einer Absuche des Umfeldes an der Kontrollörtlichkeit fanden die Beamten schließlich noch weitere Kleinmengen an Rauschgift, die den Fahrzeuginsassen zugeordnet werden konnten. Die beiden hatten versucht, die Betäubungsmittel vor der Kontrolle noch schnell zu entsorgen.

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Führens eines Pkw unter Drogeneinfluss und Besitz von Betäubungsmitteln. Der Beifahrer muss sich ebenfalls wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich schließlich konkrete Hinweise auf den Verkäufer des aufgefundenen Rauschgiftes in Nürnberg. Aufgrund dieser Erkenntnisse ordnete die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bei dem mutmaßlichen Dealer noch in der Nacht eine Wohnungsdurchsuchung an. Bei der Durchsuchung mit Unterstützung der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnten die Beamten tatsächlich eine größere Menge Rauschgift sicherstellen.

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen den vermeintlichen Dealer wegen des Verdachts des Drogenhandels.

Markus Baumann/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell