Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (338) Exhibitionist trat an Bushaltestelle auf - Festnahme

Fürth (ots)

Ein mutmaßlicher Exhibitionist trat gestern Nachmittag (10.03.2021) an einer Bushaltestelle in der Fürther Innenstadt auf. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen.

Der 62-jährige Mann hielt sich gegen 16:15 Uhr an einer Bushaltestelle auf der Fürther Freiheit auf. Eine Passantin musste feststellen, dass sich der Mann entblößt hatte und sich unsittlich berührte. Die Frau sprach daraufhin eine in der Nähe befindliche Streife des Unterstützungskommandos Mittelfranken an, die den Mann noch vor Ort festnehmen konnte.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 62-Jährige mit rund 1,5 Promille deutlich alkoholisiert war. Gegen den mutmaßlichen Exhibitionisten ermittelt nun die Kriminalpolizei Fürth.

Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell