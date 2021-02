Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (258) Nürnberger Verkehrspolizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Nürnberg (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg überwachten am Dienstagvormittag (23.02.2021) die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer im Nürnberger Süden. Zahlreiche Fahrzeugführer wurden verwarnt oder angezeigt.

Die ersten Geschwindigkeitsmessungen fanden in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 09:00 Uhr in der Breslauer Straße statt. Rund 1350 Fahrzeuge passierten in diesem Zeitraum die Messstelle - 266 Fahrzeugführer wurden hier verwarnt, weitere 11 bekommen einen Bußgeldbescheid zugesandt. Den Spitzenreiter, mit gemessenen 92 km/h bei erlaubten 50 km/h erwartet ein Fahrverbot.

Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr wurden an der Münchener Straße zwei weitere Geschwindigkeitsmessungen in stadtein- und stadtauswärtiger Richtung durchgeführt. Von den hier insgesamt etwa 2.770 registrierten Fahrzeugen hielten 364 nicht die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ein.

336 Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarnungsgeld bezahlen, gegen 40 wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Darüber hinaus müssen 5 Kraftfahrzeugführer mit einem Fahrverbot rechnen. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit betrug hier 94 km/h. Den Fahrer erwartet eine Geldbuße in Höhe von 200 EUR, 2 Punkte im Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot.

Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell