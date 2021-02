Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (244) Einbruch in Discounter - Polizei sucht Zeugen

Hilpoltstein (ots)

Am vergangenen Wochenende (20.-21.02.2021) brachen unbekannte Täter in einen Discounter in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) ein und erbeuteten mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen 20:15 Uhr (Sa) und 14:30 Uhr (So) über ein Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten des Verbrauchermarktes in der Industriestraße ein. In dem Discounter war der Tresor das Ziel der Täter. Auch er wurde gewaltsam geöffnet und anschließend mehrere zehntausend Euro Bargeld daraus entwendet. Allein der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Beamte der Kriminalpolizei Schwabach führten am Tatort eine Spurensicherung durch und haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, denen im Verlauf des Wochenendes im Bereich der Industriestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Michael Konrad/n

