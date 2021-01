Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (70) Ofen beim Kochen in Brand geraten - eine Person leicht verletzt

Fürth (ots)

Am Dienstagmittag (19.01.2021) geriet in einer Wohnung in der Fürther Innenstadt ein Ofen beim Kochen in Brand. Das Feuer griff auf die gesamte Küche über, eine Person wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 12:00 Uhr bereitete sich ein 68-jähriger Mann in seiner Küche in der Würzburger Straße ein Mittagessen zu. Hierbei geriet der elektrische Ofen plötzlich in Brand. Der Mann versuchte erfolglos, das Feuer selbst zu löschen.

Das Feuer griff nachfolgend auf die gesamte Küche über, konnte aber durch die Berufsfeuerwehr Fürth schnell gelöscht werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Der Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Fürth übernahm die Ermittlungen vor Ort. Die Beamten gehen von einem technischen Defekt aus.

Janine Mendel/n

