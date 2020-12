Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1812) Exhibitionist am Happurger See aufgetreten - Festnahme

HappurgHappurg (ots)

Ein zunächst unbekannter Mann soll am Montagmorgen (14.12.2020) in schamverletzender Weise am Happurger See (Lkrs. Nürnberger Land) aufgetreten sein. Eine Frau verständigte die Polizei, die wenig später einen Tatverdächtigen festnehmen konnte.

Die Frau hatte den Mann gegen 09:30 Uhr auf einem Parkplatz am Stausee bemerkt. Dort hatte er sich an einem Fahrzeug aufgehalten und sich ihr in anstößiger Weise gezeigt. Die Frau merkte sich das Kennzeichen des Pkw und gab der Polizei zudem eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Exhibitionisten durch. Eine Streife der Polizeiinspektion Hersbruck konnte den Tatverdächtigen wenig später in dem beschriebenen Fahrzeug anhalten und festnehmen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 41-jährigen Mann. Dieser bestreitet den Tatvorwurf. Die Beamten unterzogen den Festgenommenen dennoch einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung strafrechtlich ermittelt.

Michael Konrad/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell