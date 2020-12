Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1787) Radfahrer greift Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes körperlich an

FürthFürth (ots)

Am Dienstagvormittag (08.12.2020) kontrollierten Mitarbeiter der Stadt Fürth einen Radfahrer in der Fußgängerzone. Während der Kontrolle griff der Mann einen Mitarbeiter tätlich an.

Gegen 10:45 Uhr fiel den Mitarbeitern des Ordnungsdienstes ein Radfahrer in der Fußgängerzone auf, der ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs war. Auf Ansprache reagierte der 29-Jährige sofort ungehalten und versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Während der Kontrolle wurde der 29-Jährige zunehmend aggressiver, zeigte keinerlei Verständnis für die Maßnahme und beleidigte die drei Mitarbeiter fortwährend. Im weiteren Verlauf griff er eine Mitarbeiterin tätlich an, die dabei leicht verletzt wurde.

Die Polizeiinspektion Fürth wurde nachträglich informiert und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, Körperverletzung und Beleidigung ein.

Wolfgang Prehl/n

