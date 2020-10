POL-MFR: (1569) Täterfestnahme nach mehreren Pkw-Aufbrüchen

Polizeipräsidium Mittelfranken

Wie mit Meldung 1520 vom 21.10.2020 berichtet, wurden am Nachmittag des 20.10.2020 in Westmittelfranken fünf und im Schwabacher Stadtgebiet zwei Pkw aufgebrochen. Ein Tatverdächtiger konnte nun festgenommen werden.

In der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr schlug letzte Woche ein unbekannter Täter die Seitenscheiben von zwei Pkw in der Ringstraße in Feuchtwangen, von je einem Pkw in der Kirchfeldstraße in Schnelldorf, einem Parkplatz bei Rauenzell und am Friedhof in Heilsbronn ein. Auch in der Friedenstraße in Schwabach wurden zwei Pkw angegangen.

In allen Fällen wurden in den Fahrzeugen offen liegende Wertsachen wie Geldbeutel, persönliche Dokumente und Handtaschen im Gesamtwert von etwa 550 Euro entwendet. Der angerichtete Sachschaden dürfte über 2.000 Euro liegen.

Nun konnte in Baden-Württemberg ein 53-Jähriger auf frischer Tat festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde von mehreren Zeugen zweifelsfrei wiedererkannt.

Gegen den 53-Jährigen, der noch für weitere gleichgelagerte Pkw-Aufbrüche im ganzen Bundesgebiet in Frage kommt, wurde ein Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rainer Seebauer/n

