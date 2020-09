Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1365) Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 9 bei Hilpoltstein

Hilpoltstein (ots)

Am Sonntagmorgen (27.09.2020) ereignete sich auf der BAB 9 in Fahrtrichtung München ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 31-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Gegen 05:30 Uhr fuhr ein Lkw auf der rechten Spur der BAB 9 in Fahrtrichtung München. Ein Pkw (VW) fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf den Lkw auf, überschlug sich mehrfach und blieb auf der linken Spur liegen.

Der Fahrer des Pkw, ein 31-jähriger Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Im weiteren Verlauf fuhr ein Pkw (BMW) in die noch ungesicherte Unfallstelle. Der 58-jährige Fahrer und seine 55-jährige Beifahrerin wurden hierbei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

In Anschluss fuhren weitere vier Pkw-Fahrer über umherliegende Fahrzeugteile und zogen sich jeweils Schäden an ihren Fahrzeugen zu. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Beamte der Verkehrspolizei Feucht nahmen den Unfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden sowie das technische Hilfswerk waren ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt.

Die BAB 9 war in Fahrtrichtung München für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr konnte über den angrenzenden Parkplatz umgeleitet werden.

Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell