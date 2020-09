Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1340) Drei leicht verletzte Personen nach Zimmerbrand

Fürth (ots)

Am Dienstagmorgen (22.09.2020) ereignete sich ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fürther Südstadt. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 08:30 Uhr brach aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Flößaustraße aus. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr konnte das Feuer in dem Zimmer bereits durch eine Nachbarin mit Wasser gelöscht werden. Die 40-jährige Nachbarin wurde, wie auch die 35-jährige Bewohnerin und deren 2-jährige Tochter, wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation vorsorglich in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Die Wohnung ist aufgrund der Rußschäden bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Bislang ergaben sich keine Hinweise, welche auf eine vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen würden.

Michael Petzold /gh

