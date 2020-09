Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1316) Brandlegung an einem Wohngebäude

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (18.09.2020) ereignete sich eine Brandlegung an einem Wohngebäude im Nürnberger Süden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22:40 Uhr meldete ein Anwohner Feuer und Rauch aus einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Allersberger Straße. Die alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd begann mit den ersten Löschmaßnahmen, welche von der Nürnberger Feuerwehr zu Ende geführt wurden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Hierbei ergaben sich Hinweise, nach welchen Unbekannte den Inhalt von Papiertonnen an der Hausfassade aufschlichteten und diesen in Brand setzten. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch das schnelle Löschen des Feuers entstand glücklicherweise nur leichter Rußschaden an dem Gebäude.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333. / Michael Petzold

